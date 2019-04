PSD sobe, PS desce, e no fim ganha António Costa

Anda por aí grande entusiasmo à direita com algumas sondagens que dão uma significativa recuperação ao PSD, que depois de já ter estado a mais de 20 pontos do PS (há coisa de dois anos) está agora a apenas sete, segundo os últimos números da Aximage. Há até quem pergunte: poderá Rui Rio derrotar António Costa em Outubro? A resposta cínica, mas ao mesmo tempo muito realista, é esta: o que é que isso interessa? Ainda que derrote, em substância vai dar o mesmo – o destino de Rui Rio nunca será diferente do de Pedro Passos Coelho. Se um cataclismo provocasse o descalabro do PS (coisa em que não acredito), o próximo primeiro-ministro voltaria sempre a ser António Costa, porque nenhuma sondagem dá à direita mais votos do que à esquerda, nem sequer perto disso.

