Governo nega estar a ponderar demissão por causa da contagem do tempo de serviço dos professores

António Costa conta as horas para saber o que vai acontecer na Assembleia da República, se os partidos vão ou não obrigar o executivo a assumir a despesa com a reposição integral da contagem do tempo de serviço dos professores e por isso alerta para a “gravidade” do que pode acontecer. Mas caso isso aconteça, “não está em causa a estabilidade do Governo”, diz ao PÚBLICO fonte do gabinete do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro “está ciente da gravidade” de uma aprovação nesse sentido, mas uma demissão do executivo não foi ponderada por si. A mensagem é repetida pela mesma fonte, depois de a Renascença ter avançado esta tarde que um dirigente socialista afirmava que o Governo ponderava demitir-se, notícia que foi muito comentada entre os professores que se concentraram esta tarde junto à Assembleia da República.

Esta intenção corre no partido e no grupo parlamentar, e também chegou ao PÚBLICO durante a tarde, mas no Governo a ordem é para dizer que não é uma opção que esteja a ser considerada, revelando de novo uma desconformidade entre a bancada parlamentar e o executivo. A favor da demissão há três argumentos em cima da mesa. Entre eles o facto de a decisão de contar o tempo total de serviço dos docentes violar a norma-travão do orçamento, que impede o Parlamento de aprovar medidas que impliquem despesa que não esteja prevista no orçamento anual em vigor, disse ao PÚBLICO fonte da bancada parlamentar, que confirmou que a possibilidade de demissão estava a ser ponderada e que “tem sido um assunto discutido no seio do Governo”. A reposição integral obrigaria este ano a um acréscimo de despesa estimado em 630 milhões de euros e é considerado “insustentável” para as finanças deste ano, disse a mesma fonte.

Além deste argumento, esta solução tem “custos que se replicam em anos seguintes” e, como terceiro argumento, tem ainda um “efeito multiplicador” noutras carreiras, que têm reivindicado igual tratamento, é o terceiro argumento usado pela fonte parlamentar.

Estes argumentos, que serviram de base à ameaça deixada por um dirigente socialista, têm sido usados pelo Governo. Contudo, a mesma fonte do gabinete de António Costa garante que o primeiro-ministro “desconhecia em absoluto” a ideia de demissão do executivo.

O Parlamento vai votar nesta quarta-feira as apreciações parlamentares do decreto-lei dos professores que, na prática, vão ao encontro da pretensão dos docentes, que seja reposta a contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias em vez dos dois anos, nove meses e 18 dias como foi proposto pelo Governo. A discussão é feita nesta terça-feira, mas a votação só acontece quarta-feira, depois do debate quinzenal com o primeiro-ministro.

Não é a primeira vez que o Governo dramatiza esta questão, tendo chegado a sugerir que os professores poderiam não ver sequer contados os dois anos, nove meses e 18 dias propostos, depois de o Presidente da República ter vetado o decreto-lei com essa solução, com o argumento de que a lei do Orçamento do Estado obrigava o executivo a voltar a negociar com os sindicatos.