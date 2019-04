Professores dão origem a crise de nervos no Governo e no Parlamento

Com a actual legislatura a aproximar-se do fim, o tempo é de dramatização em torno do que poderá vir a ser a grande derrota do Governo de António Costa destes quase quatro anos. Com os professores como pano de fundo, PS e PSD entraram nesta terça-feira em rota de colisão directa durante um debate inflamado no Parlamento a propósito do que fazer com a recuperação do tempo de serviço que esteve congelado.

A deputada social-democrata Margarida Mano foi clara no desafio: se não for este executivo a resolver o problema dos professores, será o PSD a fazê-lo, sendo este o seu “compromisso de Governo a partir de Outubro”. O remoque incendiou a bancada do PS, o que por sua vez levou os deputados sociais-democratas a interpelar os eleitos socialistas aos gritos.

Foi assim durante os cerca de 60 minutos que marcaram a estreia desta nova apreciação parlamentar a um diploma do Governo. O clima de dramatização começou pouco antes do debate parlamentar por via de uma notícia divulgada pela Rádio Renascença, dando conta de que o Governo ponderava demitir-se, no caso de o Parlamento votar a favor da contabilização dos nove anos, quatro meses e dois dias que são exigidos pelos professores. O executivo só aceitou contabilizar dois anos, nove meses e 18 dias desse tempo.

Pouco depois, fonte do gabinete do primeiro-ministro transmitia ao PÚBLICO que, mesmo que o Parlamento vote pela recuperação integral, “não está em causa a estabilidade do Governo”. O primeiro-ministro “está ciente da gravidade” de uma aprovação nesse sentido, mas uma demissão do executivo não foi ponderada por si, adiantou a mesma fonte.

Mas uma fonte da bancada parlamentar confirmou que a possibilidade de demissão estava a ser ponderada e que “tem sido um assunto discutido no seio do Governo”. Nomeadamente, porque a decisão a favor da recuperação integral do tempo de serviço corresponde a um aumento da despesa que é considerado “insustentável”.

Desfecho antes de 15 de Maio?

O desfecho da apreciação parlamentar do diploma em que o Governo consagrou a recuperação de apenas cerca de três anos do tempo de serviço dos professores deverá ser conhecido até 15 de Maio, data em que o Parlamento suspende os seus trabalhos por causa das eleições europeias.

Só uma coisa é certa: os cinco partidos que entregaram propostas de alteração ao diploma do Governo (PSD, CDS, BE, PCP e Verdes) querem ver consagrado na lei o tempo que deve ser recuperado e todos coincidem nos nove anos, quatro meses e dois dias.

O entendimento por agora acaba aqui. BE, PCP e Verdes incluíram nas suas propostas um calendário para que a recuperação seja feita na íntegra, que se estende até 2025, seguindo o modelo aplicado nos Açores e na Madeira.

Já o PSD e o CDS remetem a definição de um novo modelo para novas negociações entre o Governo e os sindicatos, acautelando que o modo como se fará a contabilização deverá ter em conta “as condições económico-financeiras do país”.

O PCP e o BE têm garantido o apoio parlamentar ao Governo socialista. O que não impediu a deputada bloquista Joana Mortágua de dizer isto sobre a proposta do PSD:” Remeter para negociações com quem já provou não querer negociar é deixar a carreira dos professores nas mãos de Centeno”.

Mas Mortágua também atirou contra o executivo de Costa. “O Governo falhou no respeito aos professores quando impôs uma solução que rouba seis anos de tempo de serviço e provoca uma avalanche de ultrapassagens. Uma trapalhada”, disse.

Da parte do PCP a abordagem foi mais pragmática. A deputada comunista Ana Mesquita reiterou que o Parlamento está em condições de encontrar uma “solução definitiva” para a recuperação do tempo de serviço, um problema que se arrasta há mais de ano. Ana Mesquita disse ainda esperar que tal seja feito através de uma “maioria expressiva” e de um “processo célere”, de modo a que tudo esteja concluído antes de 15 de Maio.

Antes do início do debate, o líder da Federação Nacional de Professores Mário Nogueira expressou a mesma esperança. Conta ainda que no debate que seguirá nos próximos dias na comissão parlamentar de Educação, seja possível chegar-se a “uma solução” que não os empurre de novo para negociações com este Governo, já que a experiência em curso desde o final de 2017 foi “desgraçada”.

Apesar de tudo, Nogueira admitiu que, se não for possível ir mais além, o que é proposto pelo PSD e CDS é “preferível” ao que foi aprovado pelo Governo, uma vez que ficará consagrada a recuperação integral do tempo de serviço.

"Verdadeira patranha"

O ministro da Educação também optou, uma vez mais, por um discurso inflamado. Dirigindo-se ao PSD e CDS, Tiago Brandão Rodrigues, acusou-os de estarem a mostrar “um terrível oportunismo político” ao defenderem agora a recuperação integral do tempo de serviço, quando antes se opuseram ao descongelamento das carreiras.

“O que o PSD nos traz aqui não é esperança, mas sim uma verdadeira patranha”, disse também.

À secretária de Estado da Administração e Emprego Público, Fátima Fonseca, que representou as Finanças no debate desta terça-feira, coube uma das intervenções mais calmas da tarde, apesar de ser toda ela sobre as contas a que o Governo chegou quanto ao impacto da recuperação do tempo de serviço e que têm sido contestadas tanto pelos sindicatos, como pelos partidos à esquerda e à direita do PS.

Fátima Fonseca alertou que o que vier a ser decidido pelo Parlamento sobre os professores tem “necessariamente repercussão em todo o conjunto de carreiras fundadas no tempo”, ou seja, aquelas em que o tempo de serviço é um factor preponderante para a progressão. Para além dos professores são mais cinco.

As propostas de alteração ao diploma sobre o tempo de serviço dos professores levariam a “um aumento da despesa permanente com salários destas carreiras em 800 milhões de euros, dos quais 635 milhões para a carreira docente”, proclamou. E avisou que a solução encontrada pelo Governo “representa o esforço máximo que o país pode fazer sem colocar em causa outras medidas relevantes para todos os trabalhadores”.

Em causa, especificou, estarão 240 milhões de euros de despesa permanente que serão contabilizados a partir de 2021 por via da recuperação de parte do tempo de serviço dos professores e das outras cinco carreiras especiais.

Cidadãos foram ignorados Foi a grande ausente desta terça-feira no debate parlamentar sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores. Constava da agenda para ser analisada ao mesmo tempo da apreciação parlamentar requerida pelo PSD, PCP e BE ao diploma do Governo que consagra a recuperação de apenas cerca de três anos de tempo de serviço dos quase dez que são exigidos pelos professores, mas o seu teor foi ignorado por todas as bancadas parlamentares. Na verdade para além das propostas de alteração apresentadas pelos partidos ao diploma do Governo, também existe um projecto de lei com vista à recuperação integral do tempo de serviço que resultou de uma Iniciativa Legislativa dos Cidadãos (ILC). No caso promovida por um grupo de docentes e que foi subscrita por mais de 20 mil pessoas, mas que acabou por ser ignorada na sessão desta terça-feira. As ILC visam a aprovação de projectos de lei apresentados por cidadãos, cuja apreciação é obrigatória, desde que cumpram os requisitos exigidos. A iniciativa dos professores cumpriu estes preceitos, mas está desde Julho à espera de ser debatida e votada em plenário. Neste processo foi deixada de lado pelos grupos parlamentares. E também contestada pela Federação Nacional de Professores (Fenprof) por ser alheia ao processo negocial ditado pelas leis do Orçamento de Estado para 2018 e 2019. O projecto de lei resultante da ILC define que a recuperação integral do tempo de serviço “produz efeitos imediatos para reposicionamento nos escalões da carreira docente” e que os efeitos desse reposicionamento “na remuneração dos professores e educadores entram em vigor no dia 1 de Janeiro de 2019”. Este projecto de lei será votado na sessão parlamentar desta quarta-feira, sendo mais que certo o seu chumbo.