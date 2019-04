Cristas exige que Costa resolva problema dos combustíveis até amanhã de manhã

A presidente do CDS-PP desafiou nesta terça-feira à tarde o primeiro-ministro a resolver até amanhã de manhã, quarta-feira, o caos em que está o país devido à greve dos motoristas de combustíveis que já encerrou postos de combustível e afectou os aeroportos.

“Temos o país num caos neste momento” com uma grande afluência às bombas de gasolina, muitas delas já sem combustível, descreveu a líder centrista. “Perante esta situação, eu pergunto: Onde está o Governo?”.

De manhã, o CDS fez um requerimento pedindo que o ministro do Ambiente fosse à Comissão de Economia e Infra-estruturas dar explicações, mas acabou chumbado pelo PS. E o ministro, que até estava no Parlamento a ser ouvido noutra comissão, acabou por dizer nos corredores que “nada sabia de novo” sobre a questão dos combustíveis.

“Neste momento, importa desafiar o Governo, e desafiar directamente o primeiro-ministro a garantir a todos os portugueses que este caos vai terminar, que todos os serviços mínimos são cumpridos e que as pessoas podem ir com tranquilidade para as suas férias de Páscoa, que têm liberdade de circular”, disse Assunção Cristas aos jornalistas no Parlamento.