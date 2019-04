Este ano, há copos reutilizáveis na semana académica de Vila Real

A semana académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) não vai ter copos de plástico descartáveis: os “milhões de copos” utilizados por ano vão ser substituídos por outros que possam ser reutilizados. “Torna-se elementar que a associação académica lidere o exemplo perante os estudantes que representa na luta por um mundo ambientalmente mais protegido”, afirmou, em comunicado, José Pinheiro, presidente da Associação Académica (AAUTAD).

A AAUTAD disse ainda que vai colocar à disposição dos frequentadores copos reutilizáveis e apelou “ao bom senso de todos no que toca a esta matéria”. Uma medida que, segundo a associação académica, está em conformidade com a estratégia europeia sobre plásticos, adoptada no ano passado pela União Europeia.

A semana académica decorre entre 25 de Abril e 1 de Maio e conta com nomes como Mishlawi, ProfJam, Holly Hood, Wet Bed Gang, Stereossauro, Linda Martini, Ena Pá 2000, Deejay Telio e Cálculo. A missa da bênção das pastas e a Queima das Fitas irá realizar-se na igreja de Nossa Senhora da Conceição, no sábado, dia 27 de Abril e no dia seguinte, decorre o cortejo académico.