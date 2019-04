De Quasimodo à Torre Eiffel: a Internet chora pela Notre-Dame

Foi um choque, é um choque. No final da tarde desta segunda-feira, 15 de Abril, um incêndio deflagrou na Catedral de Notre-Dame, em Paris, e devastou grande parte do edifício, um dos mais visitados do mundo. Quinze horas depois, já esta terça-feira de manhã, o fogo foi finalmente extinto. Desconhecem-se ainda as causas, mas foi aberto um inquérito. O certo é que não há memória recente de uma perda patrimonial desta importância na Europa. No Instagram e no Twitter, nas etiquetas #NotreDame e #Paris multiplicam-se os lamentos de pincel na mão. Das lágrimas de Quasimodo às de Marianne, símbolo da República Francesa, e da Torre Eiffel.

