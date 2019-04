Humorista Zelenskii na frente das sondagens para a segunda volta das presidenciais

O humorista Volodimir Zelenskii está na frente das sondagens para a segunda volta das eleições presidenciais na Ucrânia, que se realizam a 21 de Abril.

​Segundo os números avançados nesta terça-feira pela empresa KIIS, Zelenskii, um estreante na política que interpreta a figura de um presidente numa série de humor na televisão, deve conseguir 72% dos votos, derrotando o actual chefe de Estado, Petro Poroshenko (que não vai além dos 25,4%).

Outra sondagem, publicada pela Reiting no final da semana passada, dava também a vitória ao humorista por 61% dos votos - neste estudo Poroshenko obtém 24%.

As sondagens indicam que deve repetir-se o cenário da primeira volta, que Zelenskii ganhou com o dobro dos votos do Presidente cessante.

Poroshenko não conseguiu encontrar uma estratégia para defrontar o humorista, nem depois deste não ter aparecido num debate marcado para a semana passada no estádio do Olympic e Kiev e organizado por uma estação de televisão. O debate não foi combinado entre os dois candidatos e Volodimir Zelenskii (que desafiara Poroshenko para um debate mas queria realizá-lo na próxima sexta-feira, dois dias antes da votação) não compareceu. Perante o estádio cheio, Poroshenko respondeu a perguntas do público, mas não convenceu o eleitorado e não conseguiu mudar os números a seu favor.