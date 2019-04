Cinco carros queimados no centro do Porto

Cinco viaturas foram danificadas num incêndio que teve lugar na madrugada desta terça-feira no Porto. Das cinco viaturas estacionadas na Praça da Alegria, na zona do Bonfim, quatro foram completamente destruídas e uma ficou apenas com danos parciais, disse fonte da PSP ao PÚBLICO.

A mesma fonte avança que o alerta foi dado por volta das 3h desta terça-feira e que a resposta dos bombeiros foi quase imediata.

As causas do incêndio ainda estão a ser investigadas, mas a fonte policial afirma que o fogo iniciou numa das viaturas e se propagou para as restantes. As fachadas dos edifícios em frente aos carros estacionados, nomeadamente os números 14, 15 e 16, também sofreram alguns danos.

Os proprietários dos automóveis já foram identificados e notificados. A viatura parcialmente danificada já foi rebocada do local, mas as outras quatro ainda vão ser removidas.

Foto INÊS FERNANDES