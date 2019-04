O novo parque do Seixal é um “miradouro natural” para o Tejo e Lisboa

São 5,3 hectares de parque, na zona da mata da antiga e histórica fábrica de cortiça da Mundet. Há praça de entrada, anfiteatro natural, percursos pedestres, miradouros, zonas de descanso e lazer, áreas recuperadas de pomar, olival, bosque de sobreiros e carvalhos, pontos de observação da fauna e da flora. É o novo Parque Urbano do Seixal, que tem inauguração oficial marcada para 25 de Abril.

“O novo parque tem uma vista espectacular e extraordinária sobre o rio Tejo e sobre Lisboa, porque está num patamar elevado, sendo um miradouro natural”, resumia à agência Lusa o presidente da autarquia, Joaquim Santos, que considerou o parque "um tesouro escondido".

Na apresentação do projecto, a autarquia adiantava que está numa zona de cabeço naturalizada (28m) sobre o Seixal – o Alto D’Ana –, integrando-se no programa de requalificação da Mundet.

Foto DR/CM Seixal

A antiga fábrica corticeira, que chegou a ser a maior do país no sector, nascida em 1905 e encerrada em 1988, foi gradualmente recuperada para outras utilizações (espaço museológico, casa de diversas iniciativas ou zona cultural, de lazer e restauração) e prepara-se para ter um hotel.

A obra do parque urbano, que terá ligação ao passeio ribeirinho, começou em Julho, representando um investimento de cerca de meio milhão de euros.

O novo parque é uma das várias atracções anunciadas para os próximos tempos no Seixal, entre hotéis ou portos de recreio. Este ano foi o município convidado da BTL, a feira de Turismo de Lisboa, e não escondia a ambição: “Com uma baía única, integrada no estuário do Tejo, e uma ampla frente ribeirinha, o Seixal apresenta todas as condições para se assumir como um destino turístico na região da grande Lisboa”, dizia-se na apresentação.