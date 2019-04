A histórica Romaria a Cavalo volta a ligar a Moita a Viana do Alentejo

A tradição vai voltar a cumprir-se com a realização da Romaria a Cavalo entre Moita (Setúbal) e Viana do Alentejo (Évora), de 24 a 28 de Abril e com centenas de participantes. A Romaria a Cavalo, que vai na 19.ª edição, é uma organização conjunta das câmaras municipais de Moita e de Viana do Alentejo, da Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e da Associação Equestre de Viana do Alentejo.

Retomada em 2001, após um interregno de mais de 70 anos, a iniciativa conta, anualmente, com centenas de romeiros, oriundos de vários pontos do país, segundo os organizadores.

A romaria recupera uma antiga tradição de carácter religioso existente na vila de Moita, quando “os lavradores se deslocavam com os seus animais ao Santuário de Nossa Senhora D’ Aires”, em Viana do Alentejo, para “pedirem protecção e boas colheitas”, assinalou a câmara municipal alentejana. Na edição deste ano, os participantes vão partir da vila do distrito de Setúbal no dia 24, às 09h30, transportando a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, que se irá juntar à imagem de Nossa Senhora D’ Aires à chegada dos romeiros a Viana do Alentejo, prevista para dia 27, por volta das 17h.

Com a actriz Alexandra Lencastre como madrinha da 19.ª Romaria a Cavalo, os romeiros vão cumprir a tradição de ligar as duas vilas numa viagem de 150 quilómetros, por caminhos de terra batida, com passagem por diversas localidades.

DR/Romaria a Cavalo DR/Romaria a Cavalo DR/Romaria a Cavalo DR/Romaria a Cavalo DR/Romaria a Cavalo Fotogaleria

Como é habitual, a Câmara de Viana do Alentejo preparou um programa cultural para dia 27, “para receber os muitos visitantes” esperados na sede de concelho, mas a animação começa logo na noite anterior, em Alcáçovas, já neste município alentejano, onde os romeiros vão pernoitar, com actuações de grupos de sevilhanas e flamenco, além de baile.

Em Viana do Alentejo, no dia de chegada da romaria, a partir das 15h30, está prevista “festa” pelas ruas da vila, com actuações de cante alentejano, de grupos de música popular e do Grupo de Bombos Toca a Bombar. Na noite de sábado e também no domingo, a festa passa para a Tenda Tradições, junto do Santuário de Nossa Senhora D’ Aires, com música, baile, DJ, sevilhanas, flamenco e a Tuna do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A vertente religiosa do evento, indicou a câmara, inclui duas procissões, uma na noite de sábado, às 21h, e outra no domingo de manhã, seguida de missa campal no santuário, a partir das 10h. A exposição “Olaria & Cerâmica: percursos de aprendizagem”, no antigo Posto de Turismo, vai poder ser visitada pelo público durante o certame, explicou a câmara, acrescentando que, até dia 18, estão ainda abertas inscrições para o Concurso de Janelas, Varandas e Montras Engalanadas, promovido no âmbito da Romaria a Cavalo, evento que conta com o financiamento da Turismo do Alentejo e Ribatejo.

No site oficial da Romaria a Cavalo (e no Facebook) pode aceder-se a mais informações e seguir a romaria.