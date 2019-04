Fonte Luminosa com visitas guiadas no Dia Internacional dos Monumentos

A Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, vai abrir a Fonte Monumental da Alameda, conhecida como Fonte Luminosa, a visitas, um passeio integrado nas celebrações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Não existindo visitas regulares, esta é a única oportunidade anual para entrar na fonte.

As visitas no dia 18 de Abril terão entrada livre e decorrem das 11h às 17h30. Segundo informações da junta, basta chegar e aguardar pelo início das visitas, que serão contínuas e acompanhadas por guia da Câmara Municipal de Lisboa, permitindo assim ficar-se a saber mais sobre este monumento da capital. É que, se o espaço não é grande, a história e arquitectura são-no. Na visita ao seu interior, pode perceber-se como funcionam os mecanismos que dão vida à fonte.

A Fonte Luminosa foi construída na década de 1940 e é uma das maiores quedas de água da Europa. Foi erigida para comemorar o duplo centenário da fundação e restauração de Portugal (1940) mas, como se refere na ficha do monumento na CML, este projecto do arquitecto Carlos Rebelo de Andrade acabaria por ser apenas inaugurado em 1948. A ajudar ao seu impacto monumental, há escadarias laterais de acesso ao terraço superior, 13 “olhos de água” que jorram água no topo do corpo central e, entre outros elementos, as figuras alegóricas do Tejo e das Tágides, além de mais 13 figuras femininas.

As visitas à fonte são uma das centenas de propostas por todo o país para celebrar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o programa completo, dividido por concelho, pode ser consultado aqui.