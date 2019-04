Concurso: agência portuguesa oferece viagem de 15 dias à Tailândia

A agência de viagens The Wanderlust, especialista em viagens de aventura por todo o mundo, lideradas por viajantes portugueses, acaba de lançar um concurso para celebrar os seus cinco anos de existência. A prenda: uma viagem à Tailândia.

Com sede em Aveiro, a agência promove de 15 a 30 de Abril um passatempo que irá permitir ao vencedor passar 15 dias na “Exploração do Reino da Tailândia”, com voos e o programa turístico - um programa avaliado em cerca de 2500 euros (com os voos), que inclui o alojamento, 15 refeições, todas as actividades ou o seguro de viagem.

A participação no “Passaporte: Tailândia” é aberta a todos os maiores de 18 anos, devendo, independentemente da nacionalidade, ter residência em Portugal. O único outro critério: ter disponibilidade para viajar de 15 a 30 de Novembro.

O molde do passatempo consiste em acumular pontos. Além de se pontuar passando a seguir as redes da agência ou partilhando o passatempo, a vitória estará garantida, isso sim, pela capacidade de angariar amigos para participar.

A viagem em oferta permite "pernoitar numa floresta junto da tribo Karen, passar um dia num santuário de elefantes, relaxar nas praias cristalinas da península de Krabi ou mesmo assistir ao incrível pôr-do-sol sobre o lago Khao Sok”, onde se passa “a noite em bungalows flutuantes rodeados de montanhas” resume a Wanderlust. Para começar a participar, basta efectuar a inscrição no site do concurso.

As viagens que realiza, informa a agência, são “responsáveis e sustentáveis”, “apoiando e promovendo, sempre que possível, projectos locais no destino”. No caso da viagem em jogo no concurso, o apoio vai para a Save Elephant Foundation, “uma organização tailandesa, sem fins lucrativos, dedicada a fornecer cuidados e assistência à população de elefantes em cativeiro do país”.

Por coincidência, o Turismo da Tailândia tem no ar também o seu concurso anual, com oferta de viagem para dois ao país, mas quase a terminar: as participações terminam a 21 de Abril.