Paris acorda com uma ferida a céu aberto na Notre-Dame

Depois de um incêndio ter deflagrado ao final da tarde de segunda-feira na catedral de Notre-Dame, em Paris, a luta contra as chamas demorou-se pela madrugada – o pináculo e quase todo o tecto desabaram com a força do fogo, mas foi possível salvar a estrutura da catedral e as duas torres. Durante a noite, dezenas de pessoas ficaram pelas ruas, enquanto os bombeiros lutavam contra o que restava das chamas. Agora, na manhã desta terça-feira, Paris acorda com a catedral ferida pelas labaredas, uma chaga a céu aberto no coração da capital francesa.