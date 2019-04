Victor Ribeiro abandona presidência executiva do grupo Global Media

Victor Ribeiro vai deixar de ser o presidente executivo do grupo Global Media até ao final deste mês. A notícia é avançada pelo Eco ​esta terça-feira e confirmada pelo PÚBLICO. O empresário pediu a demissão e vai sair do cargo nos próximos dias. Os trabalhadores da empresa já foram informados desta mudança na administração.

O grupo Global Media detém o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo e a rádio TSF. Num comunicado interno, citado pelo Eco, a empresa anunciou aos seus trabalhadores que “o Conselho de Administração e os accionistas têm em curso a restruturação financeira do Grupo, que vai fortalecer a sua estratégia e, nesse âmbito, muito em breve se procederá à recomposição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Global Media Group”.

A empresa está a negociar com o BCP e o Novo Banco um novo plano financeiro para o grupo. O próximo passo da Global Media será rescindir amigavelmente com mais funcionários. Entretanto, no final do ano passado, o pagamento do subsídio de Natal aos funcionários esteve atrasado.

Victor Ribeiro entrou na administração do grupo Global Media em 2014, numa altura em que entraram novos accionistas cujo capital injectado não trouxe resultados positivos nos últimos relatórios de contas anuais.