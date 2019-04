Menos ambição no défice, reforço nas pensões, salários e banca

Depois de atingir este ano a meta para o saldo estrutural exigida por Bruxelas e de “ganhar” o direito a reduzir o esforço de consolidação, é com um reforço das despesas do Estado com prestações sociais, salários e apoio à banca que o Governo decidiu usar uma parte significativa da nova flexibilidade de que dispõe para definir metas orçamentais menos ambiciosas.

