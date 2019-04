Sérgio Conceição acredita numa “reviravolta histórica”

O treinador Sérgio Conceição elegeu nesta terça-feira o “equilíbrio” na defesa como uma das chaves do sucesso do FC Porto para a recepção de quarta-feira ao Liverpool, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol.

A formação portuguesa perdeu no primeiro jogo, em Inglaterra, por 2-0, mas o técnico dos “azuis e brancos” acredita que é possível inverter a eliminatória, apontando o caminho para que isso aconteça.

“O jogo fica difícil de preparar não só pela desvantagem, mas também por [o Liverpool] ser uma equipa muito forte nas saídas rápidas para o ataque. É preciso equilíbrio quando estivermos no processo defensivo, para não sofrer golos”, advertiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

O técnico do FC Porto não poupou elogios ao adversário, falando num “Liverpool com uma dinâmica colectiva muito interessante e individualmente com jogadores de grande capacidade”, considerando que a sua equipa “não pode desperdiçar as oportunidades que criar”.

“O controlo da profundidade vai ser fundamental, e, depois, temos de ser eficazes ofensivamente e aproveitar as ocasiões que vamos ter”, vincou o treinador.

Sérgio Conceição assumiu que o estilo do jogo do Liverpool vai ao encontro do que ele próprio pensa sobre o futebol e, mesmo reconhecendo que em alguns aspectos a formação inglesa “é uma das melhores do mundo”, garantiu que o FC Porto está motivado para conseguir “uma reviravolta histórica”.

“Baseamo-nos na qualidade dos jogadores e na grande ambição que temos em cada jogo. A nível emocional, não há maior motivação do que disputar os “quartos” desta competição e poder fazer uma reviravolta histórica. A prova, por si só, já dá essa motivação ao grupo”, vincou o treinador dos “dragões”.

O técnico insistiu que quer um FC Porto “forte no plano defensivo e concentrado ofensivamente”, considerando que se a sua equipa estiver ao nível dos jogos que fez em casa frente ao Leipzig, na época passada, e à AS Roma, já este ano, na Liga dos Campeões, “vai criar muitas dificuldades ao Liverpool e ter uma palavra a dizer na eliminatória”.

A partida entre FC Porto e Liverpool tem início agendado para as 20h00 de quarta-feira, no Estádio do Dragão, e será arbitrada pelo holandês Danny Makkelie.