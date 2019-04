Portugal com presença garantida na Star Sailors League Gold Cup

Portugal é um dos 20 países com presença confirmada na Star Sailors League Gold Cup, competição entre monocascos de 47 pés (15 metros) que será disputada em Outubro de 2021, na Suíça. Cada barco levará nove tripulantes e as equipas serão formadas exclusivamente por velejadores nascidos no mesmo país. João Rodrigues e Afonso Domingos são os dois primeiros nomes anunciados no barco português.

A organização da competição compara a regata a um Campeonato do Mundo de futebol, já que o objectivo é coroar a melhor nação náutica, e alguns nomes sonantes da vela mundial, como o brasileiro Robert Scheidt, já confirmaram a presença neste evento inovador no cenário internacional da vela.

No barco português, há já dois nomes definidos, ambos com experiência olímpica: João Rodrigues, que será o capitão da equipa, e Afonso Domingos, que explica que “o objetivo deste evento é levar a vela a um universo muito vasto”. “A escolha dos tripulantes pelo ranking dá a possibilidade a velejadores de alto nível de participarem num evento de nível mundial. Os barcos são fornecidos pela organização e o que interessa é a prestação da equipa e não o equipamento ou o orçamento disponível”, revela o velejador português.

Os 144 países filiadas na World Sailing, a federação internacional de vela, poderão participar na Star Sailors League Gold Cup, mas nesta primeira edição haverá o limite de 40 países, sendo que os primeiros 20 já estão definidos: Portugal, Brasil, Canadá, Croácia, Estónia, Alemanha, Inglaterra, Grécia, Hungria, Itália, Holanda, Noruega, Polónia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Estados Unidos.