Lovren é a principal baixa nos convocados do Liverpool

A ausência de Dejan Lovren e regresso de Joe Gomez são as principais novidades nos convocados do Liverpool para o jogo de quarta-feira no estádio do FC Porto, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Gomez, de 21 anos, fracturou a perna esquerda em 05 de Dezembro, durante a vitória dos “reds” no terreno do Burnley, por 3-1, na 15.ª jornada do campeonato inglês, e foi submetido a uma intervenção cirúrgica no início de Fevereiro, de modo a facilitar o processo de recuperação.

Em 2018/19, Joe Gomez disputou 19 jogos, cinco dos quais na fase de grupos da principal prova europeia de clubes, diante de Paris Saint-Germain, Nápoles e Estrela Vermelha.

O lote de 21 convocados do Liverpool contempla ainda o regresso do lateral escocês Neil Robertson, suspenso no encontro da primeira mão, ao contrário de Dejan Lovren e Alex Oxlade-Chamberlain, que não entram nas contas do técnico alemão Jurgen Klopp devido a lesão.

O defesa croata foi titular há uma semana diante dos campeões nacionais, mas falhou a receção ao Chelsea, no domingo, da 34.ª ronda da Premier League, que o Liverpool venceu por 2-0, enquanto o médio inglês continua a recuperar de uma rotura nos ligamentos do joelho direito contraída na época passada.

O Liverpool, que viaja esta tarde para Portugal, defronta o FC Porto na quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, partindo com uma vantagem de 2-0, construída em Anfield Road e procurando obter o segundo apuramento consecutivo para as meias-finais da Liga dos Campeões.