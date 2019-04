Italiano Daniele Orsato arbitra o Eintracht Frankfurt-Benfica

O árbitro italiano Daniele Orsato vai dirigir na quinta-feira o jogo entre o Eintracht Frankfurt e o Benfica, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa de futebol, indicou nesta terç-feira a UEFA.

De acordo com a informação divulgada no site oficial do organismo regulador do futebol europeu, Orsato será coadjuvado pelos compatriotas Lorenzo Manganelli e Alessandro Costanzo, que desempenharão a função de árbitros assistentes.

Daniele Orsato, de 43 anos, dirigiu em Novembro de 2018 o encontro entre o Bayern Munique e o Benfica, também na Alemanha, da fase de grupos da actual edição da Liga dos Campeões, que os “encarnados” perderam por 5-1.

O italiano, árbitro internacional desde 2010, cruzou-se pela primeira vez com o Benfica na temporada 2013/14, quando apitou o encontro com Anderlecht, da fase de grupos da Champions, que terminou com a vitória da equipa portuguesa por 3-2.

Na época passada, Orsato arbitrou ainda o FC Porto-Liverpool, da primeira mão dos oitavos-da-final da Liga dos Campeões, que os ingleses venceram por 5-0.

O Benfica parte para o encontro da segunda mão, agendado para quinta-feira, com início às 20h, com uma vantagem de 4-2, conquistada há uma semana, no Estádio da Luz.