Director de comunicação do FC Porto suspenso por 22 dias

Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, foi esta terça-feira suspenso pela Liga por 22 dias devido a declarações proferidas no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

O dirigente portista confirmou a informação ao PÚBLICO, depois de o jornal Record ter associado esta punição a afirmações de Francisco J. Marques que, em Fevereiro, questionou a agressividade de certos futebolistas da Primeira Liga sobre jogadores do FC Porto, aludindo à hipótese de incentivos do rival Benfica.

O director de comunicação dos “dragões” recordou a lesão sofrida por Danilo Pereira no jogo contra o V. Setúbal, a 16 de Fevereiro: “Se há um clube que é capaz de violar o sistema informático de justiça, que é suspeito de prometer prémios para as equipas ganharem ou empatarem com os rivais, que é suspeita de pagar para vencer, eu também posso levantar suspeitas que podem estar a haver pagamentos para o que está a acontecer”.