Ajax afasta Cristiano Ronaldo e Juventus da Liga dos Campeões

A campanha de sonho do Ajax continua nas meias-finais da Liga dos Campeões. A equipa holandesa bateu a Juventus, em Turim, por 1-2 e eliminou a equipa de Cristiano Ronaldo da liga milionária, depois do empate a um golo em Amesterdão. O Barcelona é o outro semifinalista da competição, depois de bater, na Catalunha, os ingleses do Manchester United por 3-0.

Em Turim, o internacional português ainda inaugurou o marcador, aos 28’, mas os comandados de Erik Ten Hag surpreenderam a “vecchia signora” aos 34’ por Van de Beek e na segunda parte, aos 67’, com golo de De Ligt.

Depois de eliminar o Real Madrid, o Ajax continua a surpreender na presente edição da Liga dos Campeões. Já o sonho da Juventus, com Cristiano Ronaldo, cai por terra depois de uma reviravolta épica diante do Atlético de Madrid.

Na Catalunha, o Barcelona está de regresso às meias-finais da Liga dos Campeões. Depois de vencer o Manchester United na semana passada por 1-0, em Inglaterra, a equipa “blaugrana" levou novamente a melhor por três golos sem resposta. Messi agitou as redes por duas ocasiões em pouco tempo, aos 16’ e aos 20’ e Philippe Coutinho selou o resultado aos 63’.