“Iremos entrar na The Ocean Race com o objectivo de ganhar”

A próxima edição terá início no Outono de 2021 com um novo naming - a Volvo deixa de estar associada ao nome da prova – e a largada voltará a ser de Alicante, mas o mapa da The Ocean Race ainda está por desenhar. Após três edições em que Lisboa foi uma das paragens da competição, a rota da 14.ª edição da regata pode não passar por Portugal, mas a ligação portuguesa à mais importante prova de circum-navegação por equipas em barcos à vela está garantida. Depois de patrocinar uma equipa na última edição associando-a à campanha “Turn the Tide on Plastic”, Paulo Mirpuri, presidente da Fundação Mirpuri, confirmou que voltará a haver um barco de bandeira portuguesa na regata e, em entrevista ao PÚBLICO, faz uma revelação: desta vez a equipa, que se chamará Mirpuri Foundation Racing Team, entrará na corrida para vencer e terá um skipper com “provas dadas a nível de Jogos Olímpicos, Volvo Ocean Race e America´s Cup”. Sobre a possibilidade de Portugal deixar de ser uma das paragens (stopover) e perder o estaleiro (boatyard), Mirpuri é conciso: “Há muitos países que estão desejosos de agarrar a oportunidade e devem rezar todos os dias para que Portugal não dê atenção a este assunto.”

