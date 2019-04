Devemos reconstruir a flecha de Notre-Dame? Sim, mas…

Quando assistimos incrédulos à queda da flecha da Catedral de Notre-Dame de Paris, lembrámo-nos imediatamente do colapso das Torres Gémeas de Nova Iorque depois do atentado de 11 de Setembro. Não foi por recearmos estar perante mais do que um acidente, mas antes porque o desenho das Torres Gémeas não deixa de ser um herdeiro longínquo da arquitectura de Notre-Dame, monumento fundador do estilo gótico.

Continuar a ler