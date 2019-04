À procura de Paulo Branco

Quando Boris Nicot decidiu conversar com Paulo Branco para um documentário sobre a longa carreira do produtor português, estava longe de imaginar que o filme acabasse por ser tão diferente do que pensara. Deux, trois fois Branco, que foi mostrado em 2018 no Doclisboa e no Porto/Post/Doc e tem esta terça-feira estreia portuguesa no canal premium TVCine 2 (22h00), começou por ser outra coisa: o “passo seguinte” de Un étrange équipage, filme de 2010 que Nicot dedicou a Stéphane Tchalgadjieff (n. 1942), que produziu filmes de Marguerite Duras, Robert Bresson ou Jacques Rivette.

“A figura do produtor no mundo do cinema interessa-me muito”, explica o realizador em breve conversa telefónica com o PÚBLICO. “Stéphane Tchalgadjieff era alguém que fazia as coisas no mesmo espírito de Paulo Branco, embora na década de 1970 e apenas em França. Fazer um filme sobre Paulo marcaria assim uma certa continuidade, como uma passagem de testemunho entre produtores aventureiros, controversos, com qualquer coisa de heróico, misterioso, lendário. Personalidades que só o cinema produz e gera e de que o cinema de autor, que é um cinema pobre, precisa para existir.”

O ponto de partida foi um artigo de Serge Daney na revista Cahiers du cinéma, em 1981, no momento em que Branco produzia em simultâneo Francisca de Manoel de Oliveira, O Estado das Coisas de Wim Wenders e O Território de Raul Ruiz – numa espécie de “pescadinha de rabo na boca” que via a produção dos três filmes alimentar-se mutuamente. A Nicot (n. 1974) interessava-lhe contextualizar Branco (n. 1950) nesse momento específico dos anos 1980 “em que existia uma ‘aura’, um novo horizonte para o cinema de autor europeu”. “Paulo beneficiou disso”, explica. “Soube aproveitar esse embalo e foi um actor importante, ajudando muitos realizadores europeus e a própria cinematografia portuguesa a beneficiar. A quantidade de filmes que ele produziu, o ritmo a que os produziu... os próprios filmes são para mim uma amostra do que mais interessante o cinema europeu fez no pós-II Guerra.”

Foi ao instalar-se no exacto mesmo hotel de Sintra onde Wenders rodou O Estado das Coisas que Nicot começou a ver o projecto a escapar-lhe. “Eu tinha começado por escrever o filme à medida da disponibilidade e de uma presença muito forte do Paulo. E comecei a ter problemas em chegar à fala com ele. Compreendi que ia ser muito complicado tê-lo, e ao mesmo tempo o meu produtor francês estava a ter dificuldades em montar o filme…”

Nicot foi encontrando paralelos entre a sua experiência e o filme de Wenders (sobre uma equipa de cinema forçada a suspender a rodagem por falta de fundos). “O Estado das Coisas é um filme que encena uma relação problemática entre cineasta e produtor, com um produtor em fuga, que não está lá quando é preciso,” ri-se. “Como era uma referência tão grande para o meu próprio filme, senti-me de certa maneira autorizado a encenar-me a mim próprio, num espelho do filme de Wenders, atravessado pela dúvida, pela melancolia, quase pela impotência...” Deux, trois fois Branco foi por isso sendo constantemente reescrito, num processo que Nicot diz só ter terminado na montagem.

“Ao fim de algum tempo pensei que talvez fosse mais simples fazer um filme sobre ele mas sem ele, sem estar dependente dele,” explica o cineasta. “Serge Daney chamava a Branco ‘o homem-linha-de-fuga’, devido à sua personalidade, ao seu modo de fazer as coisas, à maneira como deixa que a lenda ao seu redor se propague… A dada altura, ele não queria sequer participar, mas ao mesmo tempo sentia-se contente por quererem fazer um filme sobre ele… São as contradições da figura!”

Deux, trois fois Branco tornou-se então numa busca do produtor, deambulando pelos locais onde as suas produções foram rodadas, da Cidade Branca de Alain Tanner ao Non ou a Vã Glória de Mandar de Manoel de Oliveira. E, finalmente, Paulo Branco faz a sua entrada — para alívio de Nicot, que optou por incluir a entrevista que o produtor finalmente lhe deu como “término” dessa busca: “Fiquei contente quando ele finalmente acedeu a ser entrevistado, mesmo que a nossa conversa não traga novidades substanciais. Mas todo o filme se constrói na espera desta personagem, e não podia não o incluir. Tínhamos de o ver, em carne e osso. Afinal, Paulo Branco não é o D. Sebastião!”