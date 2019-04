Notre-Dame: o que se conseguiu salvar e as relíquias que se perderam nas chamas

Em poucas horas, arderam mais de 850 anos de História. O incêndio na catedral de Notre-Dame, no coração da capital francesa, deflagrou na segunda-feira e devastou o monumento, símbolo gótico do país e de uma Paris medieval, durante mais de 15 horas: ainda que se tenha conseguido salvar a estrutura e as duas torres da catedral, o pináculo e a maior parte do tecto esvaiu-se nas chamas. No meio desta perda e dos danos que ainda há por contabilizar, há também casos felizes: a grande relíquia da catedral, a coroa de espinhos, foi salva antes da chegada das chamas, assim como 16 estátuas que ornamentavam o pináculo, que foram retiradas pouco dias antes para serem restauradas.

O que se perdeu

“A floresta”

Chamavam “a floresta” à armação em madeira que sustentava o telhado da catedral, por ter sido construída com inúmeras vigas de carvalho. A estrutura estendia-se ao longo de 110 metros de comprimentos, 13 metros de largura e dez metros de altura – além das cinzas, nada sobrou da estrutura. Segundo o Le Monde, a armação ficou concluída no início do século XIII (ainda que alguns elementos datassem do século VIII) e era uma das mais antigas de Paris.

Foto A estrutura do telhado, em madeira de carvalho Fotografia retirada do site oficial da catedral de Notre-Dame

“A flecha”

O pináculo da catedral de Notre-Dame era conhecido entre os parisienses como “la flèche” (a flecha, em português). Como tinha 93 metros de altura (bem visíveis ao longe nos céus de Paris), os bombeiros tiveram dificuldades em fazer a água chegar à estrutura, que acabaria por colapsar em chamas pouco tempo depois de o incêndio deflagrar. O pináculo agora destruído foi um dos muitos elementos reconstituídos nas grandes obras de restauro empreendidas no século XIX sob a direcção do arquitecto Viollet-le-Duc. A revista L’Obs esclarece que a primeira estrutura tinha sido construída por volta do ano 1250 e que foi desmantelada entre 1786 e 1792 – regressou em 1860, com a forma que conhecíamos hoje.

Foto O pináculo em chamas

Juntamente com a estrutura perdeu-se também o galo que estava no topo do pináculo e que tinha consigo três relíquias: uma parte da coroa de espinhos, uma relíquia de Saint Denis e uma relíquia da Sainte Geneviève.

Foto PHILIPPE WOJAZER/Reuters

O telhado e parte da abóbada

Foram precisas poucas horas para que grande parte do telhado de chumbo da catedral ardesse: segundo o porta-voz dos bombeiros de Paris, Gabriel Plus, foram mais de 1000 metros quadrados da cobertura que se dissiparam com o fumo. No site da catedral, é referido que o tecto de chumbo pesava mais de 210 toneladas. Segundo afirmaram na segunda-feira os bombeiros de Paris, a estrutura foi salva.

Apesar dos danos exteriores, o arquitecto Pedro Caiado esclarece ao PÚBLICO que, do que se pode ver nas fotografias, “a maior parte das abóbadas da catedral aparentam estar intactas, tendo ruído apenas dois panos (secções de abóbadas) que uniam o primeiro e o segundo tramo da catedral”. Assim, a maior parte do que ardeu estava no exterior da catedral: “apenas o telhado, ou seja, a ‘casca’ exterior da cobertura, terá ardido, tendo sido preservada a estrutura interior quase na totalidade”, conclui Pedro Caiado.

Foto O pináculo e o telhado da Notre-Dame antes de ser consumido pelo fogo BENOIT TESSIER/REUTERS

O que se salvou

A coroa de espinhos e a túnica de S. Luís

As chamas ainda lavravam na Notre-Dame quando o reitor da catedral, Patrick Jacquin, anunciou que a Coroa de Espinhos de Jesus Cristo, considerada a mais valiosa peça da catedral, e a Túnica de S. Luís tinham sido recuperadas do interior da catedral antes de ser consumida pelas chamas e levadas para a Câmara de Paris. Um bocado da alegada cruz transportada por Cristo e um prego também foram resgatados, escreve o Le Monde. Segundo a tradição cristã, a coroa de espinhos tinha o que restava da que foi posta na cabeça de Jesus Cristo antes da crucificação e é composta por “um círculo de junco retido por fios de ouro, num diâmetro de 21 centímetros onde estão os espinhos”, lê-se no site da catedral. Já a túnica que data do século XIII, é feita em linho e acredita-se que tenha pertencido ao rei Luís IX, o único francês que se tornou santo (foi canonizado em 1297). Ambas as relíquias passaram a fazer parte da Notre-Dame em 1806.

Foto A coroa de espinhos

Além das relíquias mais valiosas, houve outras peças que foram tiradas do interior da catedral e postas a salvo na Câmara de Paris: desde candelabros a cadeiras, suportes de velas, sacrários, cibórios, túnicas e opas. Nas fotografias da Reuters, é possível ver os objectos sagrados atulhados numa sala, alguns protegidos com plásticos.

Foto BENOIT TESSIER/REUTERS

As 16 estátuas que circundavam o pináculo

Quase como uma coincidência do destino, as 16 estátuas em cobre verde que ornamentavam “a flecha” foram retiradas apenas quatro dias antes do incêndio, a 11 de Abril, para serem restauradas – e salvaram-se das chamas que desmoronaram o pináculo.

Foto O momento em que as estátuas foram retiradas com a ajuda de uma grua

As estátuas representam os 12 apóstolos e quatro evangelistas de renome. Patrick Palem, que faz parte da entidade responsável pela restauração das obras, disse à AFP que as doze estátuas “já não são agora a prioridade”: essa prioridade é a reconstrução da Notre-Dame, “que poderá levar entre 15 a 20 anos”.

Foto REUTERS/Philippe Wojazer

Incerto

As rosáceas

A catedral tem três rosáceas, que datam do século XIII. As rosáceas de Norte e Sul têm 13 metros de diâmetro e têm representadas nos seus motivos santos, reis, anjos, profetas e cenas da vida divina; a rosácea de Oeste é mais pequena. Os relatos dão conta de que a rosácea Norte está a salvo, mas o destino das outras duas é ainda incerto: ainda que aparentem estar inteiras, partes estão enegrecidas pelo fumo (e não se sabe se poderão ser restauradas) e podem ter sido afectadas pelo calor das chamas. Outros vitrais foram danificados pelas chamas, mas eram mais recentes: “São vitrais do século XIX, bem menos importantes, mas não [foram afectados] os do século XIII, parece um milagre, estamos aliviados”, disse o porta-voz da catedral à BFMTV.

Foto A rosácea norte da catedral Charles Platiau/Reuters

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O órgão

O porta-voz da catedral, André Finot, diz que o grande órgão da Notre-Dame não foi afectado pelas chamas, “mas pode ter sofrido alguns danos por causa da forte pressão da água”. A Notre-Dame tem três órgãos, e este grande órgão é o mais importante: tem cinco teclados e mais de oito mil tubos (alguns dos quais datam da era medieval). Foi construído em 1403 e tem sido ampliado desde então.

Foto O grande órgão Fotografia retirada do site oficial da Catedral de Notre-Dame