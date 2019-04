Dos cinco anos de Windsor aos 27 do Chiado

No dia 20 de Novembro de 1992, um candeeiro acidentalmente encostado a um cortinado foi o rastilho para a catástrofe. Com primeiro foco na capela privada da Rainha Vitória, o fogo alastrou pelo Castelo de Windsor, erigido no século XI. 27 anos depois, no rescaldo do incêndio que destruiu Notre-Dame, os arquitectos responsáveis pela reconstrução daquela que é uma das moradas oficiais de Isabel II dão testemunho da sua experiência para garantir que “veremos a Notre-Dame magnífica novamente”.

