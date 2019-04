Cláudia Picado: “Empresto a minha alma às palavras dos poetas”

Quinze anos depois de gravar o primeiro disco, a fadista Cláudia Picado voltou a estúdio e gravou um segundo, a que deu o título de Reflexo, e que é apresentado esta terça-feira ao vivo no Museu do Fado, pelas 19 horas. Não foi o título do primeiro, Ausência (2004), que determinou tão grande hiato entre as duas gravações. Foi uma necessidade de amadurecer. O primeiro, diz a fadista ao PÚBLICO, fê-lo “com as referências iniciais” que já tinha, e foi mais um cartão-de-visita para se dar a conhecer, como fazem muitos fadistas. Depois, convites diversos levaram-na a cantar pela Europa, Estados Unidos, Japão ou Israel.

“Tenho um percurso mais internacional do que no meu país. Por um lado infelizmente, mas por outro felizmente, porque fui enriquecendo os meus conhecimentos. Para chegar ao disco que fiz agora, precisava de ter nele o meu reflexo mas também o de todos os que compõem o disco. Reuni uma série de autores, compositores, produtores, tudo pensado com algum tempo.” Isto há três ou quatro anos. “Comecei a pensar que era a altura certa. E fui falar com o Mário Rainho, com o Jorge Fernando, com o António Rocha.” Autores que já acompanhavam o seu trabalho. E assim nasceu um disco de inéditos, que inclui também duas versões: o fado Fui ao baile, uma criação de Maria José da Guia popularizada por Fernanda Baptista, e A saudade é minha, de Carlos Conde, criação de Maria da Fé.

Sem romper com o passado

“Estes temas foram colocados propositadamente”, diz Cláudia, “porque eu não queria de todo romper o fio condutor ao passado. Foram temas que sempre cantei, de uma forma muito minha. Claro que foram feitos novos arranjos.” Quanto aos inéditos, a primeira música que a despertou para a ideia de gravar novo disco foi a que deu depois origem ao fado Quando me chamas mulher, lançado como single ainda em 2017, muito antes do disco. Escreveu-a o guitarrista Guilherme Banza, que assegura a produção e direcção musical de Reflexo. “Apaixonei-me por essa música e ela deu-me o mote para dizer: é agora que vou juntar tudo o que mais quero, demore o tempo que demorar.”

Foto Capa do disco Reflexo

A letra é de Tiago Torres da Silva. “Ele escreveu a letra de uma forma arrojada, indo ao encontro dos meus ideais do conceito do disco: sentimentos positivos, menos positivos, há letras que falam até dos mais negativos e extremos em relação ao amor, mas também histórias engraçadas como esta, alguém que vai à bruxa para tentar encontrar o amor. E o Tiago fê-la de forma incrível, usando palavras nunca por mim imaginadas para cantar.”

E cantar, para Cláudia, é isto: “Empresto a minha alma às palavras dos poetas, dando-lhes sentido. No entanto, com aqueles que escreveram para este disco houve sempre uma conversa prévia, para tentarem perceber aquilo que eu pretendia transmitir. Mas a liberdade de escrita foi total. Cada qual escreveu à sua maneira, com um fim comum, o disco.”

Além de Mário Rainho e Tiago Torres da Silva, escreveram também para o disco Jorge Fernando, António Rocha, António Laranjeira, Rui Rocha, João Vinhas e Tó Zé Brito, que também assegura a produção executiva. Os músicos que gravaram com Cláudia Picado foram Guilherme Banza (guitarra portuguesa), Rogério Ferreira (viola de fado) e Francisco Gaspar (viola baixo), aos quais se juntaram, cada um num tema, José Manuel Duarte (guitarra portuguesa), António Quintino (contrabaixo) e João Frade (acordeão).

Do Cadaval para o mundo

Nascida no Cadaval, em 17 de Maio de 1984, e sem ligações familiares ao fado, Cláudia Picado descobriu bem cedo “que gostava muito de música.” E cantou em concursos, até que um dia o pai, que tinha um amigo que tocava viola de fado, lhe sugeriu o fado como hipótese. Achou “um pouco estranho”, mas, cativada pelo primeiro disco de Dulce Pontes, foi descobrir Amália e outros fadistas. Em 1999, com 14 anos, foi à Grande Noite do Fado e ganhou. O pai ainda lhe comprou o jornal onde vinha o nome dela entre os dez finalistas, mas morreu uma semana antes da final, aos 38 anos. “Não chegou a ver nada do meu percurso fadista, simplesmente a ideia de começar a cantar o fado por causa dele.”

Isso levou-a a querer “aprender mais, mais e mais”. Começou a cantar em casas de fados, primeiro no Embuçado, depois na Casa de Linhares e no Clube do Fado. Carlos Zel levou-a até ao Casino Estoril e, já iniciada no meio, começou a receber convites para ir “lá fora”. Ainda em 2018, em Julho, participou num projecto musical liderado por Amer Nakhleh, director da Beit Almusica, organização musical árabe com sede em Shafa’amr, em Israel, e em Novembro representou Portugal no Festival Internacional de Rondalla, nas Filipinas. Mas esta terça-feira é “cá dentro” que mostra o que vale o seu canto. No Museu do Fado.