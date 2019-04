Um arquivo online para assinalar os 130 anos do nascimento de Chaplin

Na capa da edição de 26 de Maio de 1931 do Diário da Manhã, “jornal de doutrina política de informação”, entre notícias e comentários, relata-se que “duas bombas de grande potência foram largadas, em pleno dia, na Rua do Carmo”. Por cima do título, podemos ver uns números e contas anotados a lápis. O que é que isto tem que ver com Charlie Chaplin, o icónico realizador, actor, músico, escritor, e cómico britânico cujos 130 anos de nascimento se assinalam esta terça-feira, 16 de Abril de 2019? Os números dizem respeito à distribuição de Luzes da Cidade, o filme por ele assinado em 1931, na cidade de Lisboa.

Esta capa é apenas um dos inúmeros documentos, fotografias, telegramas, guiões, pautas e letras de canções, anotações, cartas, cheques e tudo o que se possa imaginar que estão disponíveis no Charlie Chaplin Archive, onde há, aliás, muitos outros detalhes sobre a distribuição dos filmes. Este arquivo, que reúne materiais dos 75 anos de carreira de Chaplin (1889-1977), do começo, novíssimo, nos palcos britânicos ao sucesso em Hollywood que lhe valeu um Óscar honorário, é uma empreitada conjunta da Roy Export, que detém os direitos da obra do cineasta, e a Cinemateca de Bolonha.

O arquivo está situado na Suíça, para onde Chaplin se refugiou com a família após lhe ter sido negada a entrada de volta aos Estados Unidos aquando da estreia de Luzes da Ribalta em 1952, e, ao longo dos anos, muito poucas pessoas tiveram acesso a ele. Neste momento, os documentos estão guardados nos Archives de Montreux, e as fotografias no Musée de l'Elysée, em Lausanne. A digitalização começou após o restauro de vários filmes de Chaplin no final dos anos 1990. Segundo Cecilia Cenciarelli, que coordena projecto Chaplin na Cinemateca de Bolonha, explicou à revista britânica de cinema Little White Lies, o arquivo ainda está a ser digitalizado e a sua versão online continuará a ser actualizada ou mensalmente ou sempre que haja uma data importante para assinalar.

Está lá de tudo, do itinerário de uma viagem de Charles e do seu irmão Sydney por Singapura, É possível pesquisar por filme, fase de produção de um filme, ou tipo de conteúdo, entre outros, ou apenas navegar por documentos, imagens, tópicos ou artigos. Neste último campo incluem-se textos sobre os já mencionados cheques, cartas da mãe de Chaplin, a relação do cineasta com o francês Jean Cocteau, com quem partilhou uma viagem de barco de regresso do Japão em 1936, ou o seu trabalho como realizador. Podemos ver, por exemplo, as indicações escritas pelo próprio, alguém com fama de controlador no que toca a actores, deixou para a actriz (e sua esposa) Paulette Goddard quanto à última cena de O Grande Ditador, de 1940, que incluem “Esquece toda a técnica e sê a Paulette Goddard.” Também há um artigo sobre o famoso discurso final do filme.

Esta não é a única celebração dos 130 anos do nascimento de Chaplin preparada. Os realizadores Peter Middleton e James Spinney fizeram, para o canal de televisão Showtime. Segundo a revista Variety, Chasing Chaplin utiliza algumas das fotografias e documentos deste arquivo para contar a história do realizador utilizando as suas próprias palavras, centrando-se numa entrevista dada à revista Life em 1966.