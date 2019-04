Rihanna regista Fenty Skin: Vem aí uma marca de cuidado de pele?

Ao longo dos últimos anos, Rihanna tem demonstrado ser uma astuta mulher de negócios — primeiro através de colaborações com a Puma, depois entrando de estrondo no mercado da maquilhagem e, mais recentemente, no da lingerie. Agora, a cantora parece estar a preparar-se para lançar uma marca de cuidado de pele, de acordo com um registo de marca apresentado no Patent and Trademark Office dos Estados Unidos, noticiado pela Page Six.

A marca estará direccionada para “produtos medicados e não medicados de cuidado de pele, sabão, cuidado de corpo e cuidado pessoal”, lê-se no documento público. Desde Setembro de 2017 que havia rumores de uma marca deste tipo, quando alguém encontrou uma série de produtos registados sob o nome “House of Fenty”, escreve a Teen Vogue. Contudo, até hoje o único produto que se assemelhava a cuidado de pele, lançado pela Fenty Beauty, foi o iluminador para o corpo Body Lava.

Soube-se recentemente que a cantora estaria também a preparar-se para o lançamento de uma marca de luxo epónima, com pronto-a-vestir, marroquinaria e acessórios, segundo várias fontes dentro do grupo disseram à Women’s Wear Daily (WWD).

Segundo a Page Six, o pedido de registo de Fenty Skin acabou de ser aprovado e terá agora de ser atribuído a um advogado que faça a sua revisão — um processo que pode levar até três meses.

Fenty é um dos apelidos da cantora natural de Barbados, cujo nome completo é Robyn Rihanna Fenty. No início do ano, esta iniciou um processo contra o pai por usar o apelido que partilham para solicitar investimentos milionários, acusando-o de ter estabelecido a empresa Fenty Entertainment, em conjunto com um sócio, para explorar o sucesso da filha e de ter ignorado sucessivos avisos para não fazer negócios em seu nome.