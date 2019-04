Tribunal decreta perda de mandato a presidente da Câmara da Maia

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAF) decretou nesta segunda-feira a perda de mandato do presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, e do vereador Mário Sousa Neves, eleito para o executivo pela coligação PSD/CDS.

O presidente da Câmara da Maia é acusado de seis crimes: violação de normas de execução orçamental; recebimento indevido de vantagem; corrupção passiva; participação económica em negócios; abuso de poderes e peculato.

A decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto está relacionada com uma queixa-crime do Partido Juntos Pelo Povo (JPP), apresentada em finais de Janeiro no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto e que pedia a perda de mandato do actual presidente da Câmara da Maia e do seu antecessor, António Bragança Fernandes, actual presidente da Assembleia Municipal da Maia.

Na origem deste processo-crime está a decisão do município de assumir como sua uma dívida ao Fisco que era dos três administradores. A dívida ultrapassa os 1,4 milhões de euros, valor que tinha sido apurado após uma acção de inspecção da AT, realizada após a dissolução da Tecmaia devido a dívidas que acumulou ao longo de três anos à Autoridade Tributária e Aduaneira.

A Bragança Fernandes não foi decretada a perda de mandato por não se encontrar na sala quando o executivo votou a proposta de que seria o município a pagar a dívida que ultrapassa os 1,4 milhões de euros.