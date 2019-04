Governo menos ambicioso nas metas orçamentais a partir de 2020

Mantendo a meta de défice de 0,2% para 2019, o Governo decidiu, face aos seus anteriores planos para as finanças públicas, apresentar um Programa de Estabilidade com excedentes orçamentais mais moderados nos anos seguintes, aproveitando o facto de já ter sido atingida a meta para o saldo estrutural exigida pelas regras europeias.

De acordo com o Programa de Estabilidade para o período de 2019 a 2023 entregue esta segunda-feira pelo Governo na Assembleia da República, o défice público irá, depois dos 0,2% estimados para 2019 (o mesmo que estava previsto no OE e no anterior Programa de Estabilidade), apontar para um excedente orçamental de 0,3% em 2020, que passará depois para 0,9% em 2021 e 0,7% em 2022 e 2023. No Programa de Estabilidade do ano passado, o Executivo traçava um cenário com excedentes orçamentais bem mais significativos, chegando-se logo aos 0,7% em 2020 e atingindo os 1,4% em 2021 e 1,3% em 2022.

O mesmo tipo de redução da ambição nas metas orçamentais verifica-se na dívida. Para 2019, o Governo antecipa um valor de 118,6%, apontando depois para uma queda progressiva para 115,2% no próximo ano, 109% em 2021, 103,7% em 2022 e 99,6% em 2023. No anterior Programa, a descida era feita de forma ligeiramente mais rápida, logo com 118,4% em 2019 e 102% em 2022.

Esta alteração das metas está relacionada com o facto de o Executivo antecipar já para este ano, a obtenção de um saldo estrutural positivo de 0,1% do PIB, o que coloca Portugal em linha com o Objectivo de Médio Prazo que lhe é exigido pelas autoridades europeias para este indicador, permitindo que o país deixe de estar obrigado a uma consolidação orçamental que garanta uma melhoria anual de pelo menos 0,5 pontos percentuais do saldo estrutural.

Além disso, o novo Programa de Estabilidade revê ligeiramente em baixa as suas projecções de crescimento da economia, o que pode justificar a obtenção de resultados orçamentais mais positivos. Para 2019, o Governo reviu, como era antecipado, a sua previsão de crescimento do PIB para 1,9% (era de 2,3% no anterior programa e já tinha sido revista para 2,2%), prevendo uma estabilização do ritmo em 2020 e uma ligeira aceleração para 2% nos dois anos seguintes. No anterior Programa de Estabilidade, o Governo esperava crescimentos ligeiramente acima de 2%.

O Governo decidiu, neste Programa de Estabilidade, não apresentar novas medidas de política, fazendo apenas as contas com as medidas que já foram legisladas, nomeadamente ao nível da fiscalidade e das despesas com pessoal.