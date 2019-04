Centeno mantém em cima da mesa nova redução do IRS em 2021

António Costa parte para as legislativas deste ano com um trunfo na manga que já desvendara há um ano e que agora aparece confirmado no Programa de Estabilidade apresentado por Mário Centeno: uma nova redução do IRS em 2021 na ordem dos 200 milhões de euros.

É uma medida que não depende da vontade do actual Governo, ficando nas mãos do próximo que assumir funções depois das eleições legislativas de Outubro, mas cujo impacto aparece nas grandes linhas orçamentais projectadas para o período de 2019 a 2023, reveladas nesta segunda-feira.

A intenção não é uma novidade, antes uma confirmação. Quando há um ano apresentou o plano anterior, Centeno já previa uma “nova medida de redução de IRS em 2021 no montante de 200 milhões de euros”. Não desvendava que alteração seria essa. Agora, o que faz é referir que haverá uma “redução de taxas de imposto em 2021” e que essa redução representa os tais 200 milhões de euros.

A descida do IRS lançada em 2018, com a passagem dos cinco escalões para sete, implica uma perda de receita dos 385 milhões de euros (230 milhões foram reflectidos nas tabelas de retenção de 2018 e os restantes 155 milhões este ano, com o acerto do imposto).

De resto, o Governo sublinha no Programa de Estabilidade que as projecções orçamentais incorporam tanto as “medidas legislativas já adoptadas e que terão efeito no decorrer do período de projecção” como aquelas “que já estavam identificadas no Programa de Estabilidade 2018-2022”.

E o que está contabilizado do lado da receita tem a ver uma “revisão do sistema de benefícios fiscais”, que possibilitara aumentos anuais de receita de “90 milhões de euros entre 2020 e 2022” e ainda com essa alteração no IRS, sobre a qual o documento de Centeno revela que passará por uma redução de taxas de imposto com um impacto de 200 milhões de euros.

O ministro nada mais revela sobre o que aí vem no IRS. Ao apresentar o programa no Salão Nobre do Ministério das Finanças, Centeno limitou-se a repetir o que está no documento, lembrando que a previsão está de acordo com o que apresentou naquela mesma sala há um ano. As medidas que colocamos do lado fiscal, em linha total e absoluta com que fizemos em 2018, projectam uma estabilidade entre as medidas que prevêem uma redução das taxas de imposto e medias que prevêem uma racionalização da receita fiscal através da redução de benefícios que muitas vezes introduzem injustiça fiscal, em vez de justiça”, afirmou.