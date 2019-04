Árbitro holandês no FC Porto-Liverpool

O holandês Danny Makkelie vai arbitrar a recepção do FC Porto ao Liverpool, na quarta-feira, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Makkelie, de 36 anos, internacional desde 2011, será assistido pelos compatriotas Mario Diks e Hessel Steegstra, enquanto Pol van Boekel será o videoárbitro.

O holandês volta a dirigir um jogo dos “dragões” esta temporada, depois de ter estado na visita dos campeões nacionais ao terreno da AS Roma, a 12 de Fevereiro, na primeira mão dos oitavos-de-final da Champions, que os italianos venceram por 2-1.

Será a sétima vez que Makkelie vai arbitrar um encontro com clubes ou selecções portuguesas, tendo apitado a derrota do Sporting em casa do Borussia Dortmund (0-1), em 2016/17, na fase de grupos da Liga dos Campeões, e quatro jogos da selecção nacional.

O FC Porto recebe o Liverpool na quarta-feira, às 20h, no Estádio do Dragão, e precisa de recuperar de uma desvantagem de 2-0 consentida em solo inglês, na primeira mão dos “quartos”.