Facebook, Whatsapp e Instagram parcialmente inacessíveis

As redes sociais Facebook e Instagram, assim como a aplicação de conversação Whatsapp – todas elas pertencentes ao mesmo grupo –, estão neste domingo com problemas no acesso.

Segundo o site Downdetector, cujas fontes de informação vão dos relatos dos utilizadores às publicações nas próprias redes sociais, a falha no Facebook está a ser reportada em Portugal e no resto da Europa, mas há também casos de inacessibilidade detectados noutras regiões do globo, como os Estados Unidos, a Malásia e a Indonésia. Já a falha no Whatsapp e no Instagram está sobretudo concentrada na Europa. Ainda assim, há quem consiga aceder a estas redes (com algumas funcionalidades indisponíveis) e as falhas variam consoante os utilizadores.

Nenhuma destas plataformas emitiu ainda um comunicado sobre a falha e não há qualquer previsão de quando o acesso estará normalizado.

Há um mês, o Facebook e o Instagram ficaram inacessíveis durante várias horas, acabando por afectar também outros serviços como a plataforma de música Spotify ou a aplicação de encontros Tinder, uma vez que são maioritariamente acedidas através de contas do Facebook.