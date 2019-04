Ambiente e agricultura são áreas de “futuro e necessárias”, mas há cada vez menos alunos

Em 2004, cerca de 1300 estudantes tinham sido colocados em cursos relacionados com o ambiente, agricultura, silvicultura e pescas. Em 2018, foram menos de 500. Os números da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) revelam uma quebra de 66% durante este período. No total, até há mais estudantes em cursos superiores. Mas estão a optar por formações em Engenharia, Saúde ou Direito.

Continuar a ler