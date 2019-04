“Famílias, odeio-vos”

O meu primeiro neto nasceu por estes dias. Foi o início de um novo ciclo na minha vida, além de um motivo de festa para a família, aliás as famílias cujos laços se têm entrecruzado no meu mundo afectivo ao longo do tempo. Diria, por isso, que me sinto bafejado pela sorte, pelo destino ou pela bondade daqueles que, sem esquecer os amigos mais próximos, me permitiram ter uma ideia de família quase oposta à daquela que André Gide, um dos escritores que mais marcaram a minha formação, invectivava em Les Nourritures Terrestres: “Familles, Je Vous Hais”. Essas famílias que, com a sua hipocrisia e o conservadorismo enviesado dos costumes burgueses, tentam reprimir e castrar a liberdade instintiva dos jovens em busca da sua própria identidade.

