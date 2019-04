Uma revolta abafada pela recruta

No interior da composição, pouco menos de meia centena de estudantes. O destino imediato é o convento de Mafra. Rui Pato, hoje com 72 anos, era um deles. “Lembro-me de que foi um momento muito emotivo o da nossa partida. Entrámos no comboio e ficámos à janela.” Do lado de fora, no cais, a multidão que os tinha acompanhado à estação aguardava. Assim que o comboio começa a movimentar-se e parte da Estação Nova de Coimbra, há protestos contra o conflito que se arrastava em África. “Abaixo a guerra colonial!”, recorda teatralmente Celso Cruzeiro, que ia também na carruagem. Para o grupo que ficou em terra, estava reservada uma carga policial.

Continuar a ler