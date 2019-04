Nós, Cidadãos! avança sozinho para as europeias com Paulo Morais à frente

O partido Nós, Cidadãos! vai avançar sozinho para as eleições europeias, ou seja, sem ser em coligação com Movimento Partido da Terra (MPT)​, como chegou a ser anunciado. O cabeça-de-lista continuará a ser Paulo Morais.

A notícia foi confirmada ao PÚBLICO pelo presidente do Nós, Cidadãos!, Mendo Henriques.

Recorde-se que o Tribunal Constitucional rejeitou a candidatura da coligação Força Cívica, que incluía o Nós, Cidadãos! e o MPT por haver problemas relativos à presidência deste último partido – tanto José Inácio Faria e Luís Vicente reclamam a liderança. Apesar de ter sido também anunciado um recurso daquela decisão, o desfecho passará por concorrer sem o MPT.

Paulo Morais já foi candidato a Presidente da República, em 2016, e é sobretudo conhecido pela sua luta contra a corrupção, tendo já sido também presidente da associação cívica Transparência e Integridade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o MPT está a passar por uma crise. Ainda nesta semana, o eurodeputado José Inácio Faria criticou o que considerou ser uma “tentativa de golpe palaciano” da direcção do MPT – Movimento Partido da Terra, que pediu a abertura de um processo disciplinar, alegando “uma actuação conspirativa”.

A comissão política nacional do MPT pediu a abertura de um processo disciplinar contra José Inácio Faria “em face da gravidade da actuação conspirativa” e “violação clara dos estatutos”, como a apropriação da base de dados do partido para a divulgação de um comunicado “denegrindo a direcção nacional” e o facto de ter “abusivamente” assinado textos como presidente.

Já para o gabinete do eurodeputado, Inácio Faria permanece “legítimo presidente do Partido da Terra – MPT conforme reconhecimento do Tribunal Constitucional”.