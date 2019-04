Buraco negro

Desde a crise económica e financeira que se iniciou com a falência do Lehman Brothers em 2008, temos assistido a uma sucessão de buracos nos balanços dos bancos portugueses que parece não ter fim. Esta semana, os astrofísicos revelaram a fotografia de um verdadeiro buraco negro, cuja existência já Einstein, há cerca de um século atrás, tinha revelado. Confesso a minha incapacidade para perceber a descrição científica do que até agora pertencia ao domínio da ficção científica.

Segundo um famoso astrofísico, o buraco negro devora matéria, acciona jactos de partículas e energia e distorce o espaço-tempo. É uma espécie de poço sem fundo. Afinal, sempre existem afinidades do autêntico buraco negro com os buracos do sector bancário. Não têm sido os bancos verdadeiros poços sem fundo que devoram fatias importantes do Orçamento do Estado, para infelicidade de Mário Centeno e de todos nós?

Helder Pancadas, Sobreda

Apóstolos do Capital

Soubemos que, só em 2018, os doze apóstolos do Capital nacional (Mexias e companhia) – os líderes das maiores empresas cotadas em bolsa -, obtiveram em bulas, indulgências e outras manigâncias capitalistas a “módica esmola” de 13.319.000 euros. Se tivermos em conta o que obteve um escravo de tais discípulos em igual período, esses mesmos buracos negros, sugadores do Capital, comeram mais do que 1585 desses seus servos. Daqui se extrai que na penosa via-sacra da vida uns quantos continuam a comer tudo e outros quase nada têm para viver.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O que não é proibido é permitido?

No exercício de cargos políticos a ética devia ser suficiente para balizar um conjunto de comportamentos. Se é necessário criar um quadro jurídico complexo para limitar as actuações dos políticos, em que o bom senso seria suficiente, é porque a ética falha.

São os comportamentos dos políticos que definem o seu perfil ético, e para o conhecermos, não se pode legislar/regulamentar, até ao mais ínfimo pormenor, as normas, as orientações e os deveres. Se tudo estiver regulamentado podemos verificar se o político cumpre ou não as regras; mas nunca poderemos saber se é apenas um cumpridor cuidadoso dos seus deveres ou se é intrinsecamente ético. Neste sentido, alguém que só tem um determinado comportamento para não incorrer na ilegalidade, não faz dele pessoa séria, pelo contrário. E confundem-se as pessoas que têm um comportamento eticamente irrepreensível com as que apenas cumprem a lei.

Só temos uma forma de escrutínio sobre o perfil ético dos políticos: deixá-los fazer! E é o que se permitem fazer, porque não é proibido, que os define; porque nem tudo o que não é proibido é admissível (ainda que os políticos queiram que seja permitido tudo o que não é proibido). Temos de deixar os homens errar para melhor os conhecermos. É verdade que os regulamentos nascem da necessidade de organizar uma actividade. Mas se os políticos precisam de regulamentar o que pertence ao domínio da ética, é porque temos maus políticos.

Norberto de Oliveira Manso, Sabugal