Sociais-democratas com vantagem nas eleições finlandesas

A noite eleitoral na Finlândia está a ser de nervos com várias indefinições. O Partido Social-Democrata (centro-esquerda) surgia em primeiro lugar quando estavam contados 40% dos votos, com 19,2%, mas com uma diferença demasiado pequena (dois pontos percentuais) para o seu rival conservador, do ministro das Finanças, Petteri Orpo. Uma margem que não permite declarar um vencedor.

Em caso de vencerem e conseguirem formar governo, será um regresso ao poder dos sociais-democratas depois de 20 anos de oposição na Finlândia. E marcariam uma vitória para o centro-esquerda em contraciclo no actual panorama europeu.

Ainda mais incerta está a disputa entre o terceiro e quarto lugar, entre o partido liberal do primeiro-ministro cessante, Juha Sipilä, e o Partido dos Finlandeses, de extrema-direita, o primeiro com 15,5% e o segundo com 15,1%.

Mais distante em terceiro, mas ainda cima dos 10% de votos aparecem os Verdes (11,1%), e com um pouco menos A Esquerda (8,8%).