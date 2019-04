Novo conselho militar promete governo civil no Sudão

Vários milhares de sudaneses continuaram a manifestar-se este domingo, mantendo a pressão sobre o Conselho Militar de Transição para cumprir a promessa, feita na véspera, de um governo civil no Sudão.

Após protestos que começaram em Dezembro, houve uma rápida sucessão de mudanças nos últimos dias.

Na quinta-feira passada foi afastado o ditador Omar al-Bashir, que estava no poder desde 1989, e um conselho militar tomou o poder.

Na sexta-feira demitiu-se, após apenas um dia no cargo, o chefe do Conselho Militar de Transição, Awad Ibn Ouf, que era muito próximo de Bashir, e no sábado deixou o cargo o chefe dos Serviços de Informação e Segurança (NISS), Salah Gosh, que foi durante muito tempo considerado a pessoa mais poderosa no país a seguir a Bashir.

O novo líder militar, Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahmane, tinha uma ligação mais distante com Bashir do que Ibn Ouf. Cancelou o recolher obrigatório e prometeu libertar os presos detidos com base nas leis de emergência do regime. E prometeu um governo civil após consultas com os grupos da oposição.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No primeiro encontro do Conselho Militar de Transição com uma coligação de grupos de oposição, incluindo alguns organizadores dos protestos, estes pediram a inclusão de figuras civis no conselho de transição, e disseram ainda que este deveria nomear um governo de gestão totalmente composto por civis. Iriam submeter sugestões de nomes no domingo.

Mas apesar da abertura ao diálogo das autoridades militares, o maior grupo na organização dos protestos, a Associação de Profissionais Sudaneses (SPA), disse que a resposta do conselho ainda não era satisfatória e apelou à continuação das manifestações.

Entre as suas principais reivindicações, disse a organização, estão a restruturação dos NISS, a dissolução das milícias que operavam sob comando do regime e a prisão dos “líderes corruptos”, envolvidos no que chamou crimes contra cidadãos.