Milhares de mulheres, vindas sobretudo da Europa e do norte de África, juntaram-se ao Daesh. Casaram com militares e regem a sua vida seguindo a interpretação mais radical do Islamismo. Depois de o Daesh sucumbir perante os exércitos curdo-árabes, várias mulheres e filhos dos militares vivem nos campos para os quais fugiram no Leste da Síria e estão sob controlo das forças apoiadas pelos Estados Unidos.