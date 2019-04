Rafa e João Félix garantem liderança da Liga ao Benfica

O Benfica fecha a 29.ª jornada do campeonato na liderança da prova, depois de ter vencido o V. Setúbal por 4-2, no Estádio da Luz.

O triunfo dos “encarnados” começou a ser construído logo no primeiro minuto, após um cruzamento de João Félix a que Rafa correspondeu com um toque em habilidade.

O 2-0 poderia ter surgido ao 26’, se Makaridze não tivesse defendido a grande penalidade batida por Pizzi, a punir mão de Rúben Micael na área. Não surgiu nessa altura, aconteceu aos 36’, com a mesma fórmula: assistência de Félix, golo de Rafa.

Antes do intervalo, o V. Setúbal ainda reduziu, numa grande jogada construída pela direita e finalizada por Nuno Valente.

No segundo tempo, João Félix elevou para 3-1, após cruzamento de Pizzi, e Seferovic consolidou o estatuto de melhor marcador da Liga, após combinação com Rafa.

Aos 87’, o V. Setúbal reduziu, de grande penalidade, a castigar falta de Rúben Dias na grande área. Foi Jhonder Cádiz quem converteu com classe.

Com este resultado, o Benfica segura o comando da prova, com os mesmos 72 pontos do FC Porto, quando faltam cinco jornadas para o final.