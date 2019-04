Philippe Gilbert conquista clássica Paris-Roubaix

O belga Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) conquistou neste domingo o seu quarto “monumento” ao vencer a clássica velocipédica Paris-Roubaix, impondo-se ao sprint ao alemão Nils Pollit (Katusha-Alpecin), com quem se destacou nos últimos quilómetros.

Gilbert, de 36 anos, concluiu os 257 quilómetros do “inferno do norte” em 5h58m02s, no mesmo tempo de Politt, segundo classificado. O campeão belga Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) terminou no terceiro posto, a 13 segundos de Gilbert.

O eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), vencedor da prova em 2018, concluiu a clássica no quinto posto, 42 segundos depois do vencedor.

Gilbert, campeão do mundo de fundo em 2012, conta no historial com triunfos na Liège-Bastogne-Liège, na Volta a Flandres e na Volta à Lombardia, faltando-lhe a vitória na Milão-Sanremo.