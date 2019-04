Manchester City não abranda na Premier League

O Manchester City recuperou da melhor maneira do desaire londrino na Champions, com um triunfo por 1-3 no campo do Crystal Palace que devolveu a equipa de Pep Guardiola ao comando da Premier League inglesa.

Dois golos de Raheem Sterling e um de Gabriel Jesus bastaram para o City ficar com os três pontos e passar para os 83, mais um que o Liverpool, que defronta neste domingo o Chelsea em Anfield.

Com golos de Sterling aos 15’ e aos 63’, o City parecia bem encaminhado para uma vitória tranquila, mas a formação orientada pelo veterano Roy Hodgson ainda teve um último fôlego para os minutos finais graças a um livre directo certeiro de Milivojevic aos 81’.

Em cima dos 90’, foi Gabriel Jesus a confirmar a vitória do City, num jogo em que Bernardo Silva foi suplente utilizado - entrou aos 65’ para o lugar de David Silva.