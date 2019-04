Liverpool acordou a tempo de recuperar o comando

A Premier League inglesa continua a fazer justiça ao estatuto de campeonato mais espectacular do planeta. Depois de, ao início da tarde, o Manchester City ter derrotado o Crystal Palace, o Liverpool respondeu com uma vitória em casa sobre o Chelsea por 2-0 e resgatou o primeiro lugar das mãos dos homens de Guardiola.

Entre os dois confrontos com o FC Porto nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, a formação de Jurgen Klopp levou algum tempo a aquecer os motores. Alguma coisa o alemão terá dito aos seus jogadores, que, depois de uma primeira parte desinspirada, entraram com tudo na segunda parte e, aos 51’, foi Sadio Mané a abrir o marcador, numa cabeceamento certeiro após cruzamento de Jordan Henderson.

Os “blues” praticamente nem tiveram tempo para responder, já que, aos 53’, foi Mohamed Salah a dar espectáculo, num incrível remate de fora da área com o pé esquerdo que só parou no fundo da baliza de Kepa. Eden Hazard ainda tentou um par de jogadas para devolver o Chelsea à luta pelo resultado, mas o melhor que conseguiu foi atirar uma bola ao poste.

A três dias de defrontar o FC Porto no Dragão, o Liverpool vai manter o comando da Premier League, com 85 pontos, mais dois que o Manchester City, que tem menos um jogo disputado que os “reds”. Já o Chelsea fica com o seu quarto posto (em zona de qualificação para a Champions) bastante tremido, apenas dois pontos à frente de Manchester United (que tem menos um jogo) e de Arsenal (que tem menos dois).