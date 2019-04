A Juventus vai ter de esperar para festejar

É uma questão de tempo até acontecer, mas ainda não foi neste fim-de-semana que a Juventus celebrou o seu oitavo título consecutivo de campeão da Série A italiana. Depois de uma derrota no sábado frente ao SPAL, as celebrações de Cristiano Ronaldo e companhia voltaram a ficar na gaveta, cortesia do Nápoles, que foi neste domingo a Verona derrotar o Chievo por 0-3.

O português Mário Rui não saiu do banco neste jogo em que o defesa senegalês Kalidou Koulibaly foi a grande figura, marcando dois dos três golos da formação napolitana (15’ e 81’). Entre os dois golos de Koulibaly, o polaco Milik também marcou para o Nápoles aos 64’, cabendo a Bostjan Cesar a autoria do golo de honra da equipa da casa, que, com esta derrota, viu definitivamente selada a despromoção à Série B.

Quanto às contas do título, a Juventus tem 84 pontos, mais 17 que o Nápoles, e, já depois de cumprida a segunda mão do confronto com o Ajax, bastará um empate na próxima jornada na recepção à Fiorentina.