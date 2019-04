Gonçalo Paciência marca em derrota do Eintracht

A quatro dias da recepção ao Benfica para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt sofreu uma derrota em casa por 1-3 frente ao Augsburgo em mais uma jornada da Bundesliga alemã.

O português Gonçalo Paciência colocou a equipa da casa em vantagem, com um excelente cabeceamento aos 15’, mas o Eintracht não conseguiu segurar a vantagem. Ainda na primeira parte, Richter marcou os golos que deram a reviravolta ao Augsburgo, e, no início da segunda parte, a equipa da casa ficou a jogar com dez devido à expulsão do suíço Gelson Fernandes.

Na segunda parte, Gregoritsch fez o 1-3 aos 84 para os visitantes e selou a sétima derrota do Eintracht na Bundesliga, ficando agora mais longe do terceiro classificado (está a seis pontos do RB Leipzig) e com a sua quarta posição segura apenas por um ponto em relação ao Borussia Moenchegladbach.