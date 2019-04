Mais uma goleada para o Bayern

Depois de passarem boa parte da época na perseguição, o Bayern Munique instalou-se há uma semana no primeiro lugar e não quer largá-lo. Após a goleada por 0-5 ao Borussia Dortmund que os colocou no comando da Bundesliga, os bávaros voltaram a neste domingo a conseguir uma vitória robusta, um 1-4 ao Fortuna de Dusseldorf.

Com esta vitória, o Bayern passou a somar 67 pontos, mais que o Borussia, que também venceu nesta jornada 29, 2-1 em casa frente ao Mainz.

Em Dusseldorf, o Bayern chegou ao intervalo a vencer por 0-2 graças a dois golos do francês Kingsley Coman (15’ e 41'), aumentando a vantagem nos primeiros minutos da segunda parte (Gnabry, 55'). O Fortuna ainda reduziu aos 89’, com um penálti convertido por Lukebakio, mas o Bayern rapidamente repôs a diferença no tempo de compensação, por Goretzka.