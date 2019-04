Aconteceu tudo ao PSG para não ser campeão em Lille

O PSG só precisava de um empate para ser campeão neste domingo, mas os festejos parisienses ficaram adiados por mais uma semana, depois da derrota na casa do Lille por 5-1. Foi um jogo em que aconteceu tudo à formação orientada por Thomas Tuchel, entre um autogolo, dois golos anulados, dois jogadores lesionados na primeira parte, um jogador expulso e uma goleada sofrida. Nada disso, claro, foi culpa do Lille, que aproveitou o enfraquecimento progressivo do adversário durante o jogo para ganhar com enorme autoridade e reforçar a sua posição de qualificação directa para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Foi um início de jogo alucinante no Stade Pierre Mauroy. Aos 2’, Mbappé marcou, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo, e aos 7’, o Lille, com os portugueses José Fonte e Xeka de início, colocou-se em vantagem com um autogolo de Thomas Meunier, mas o PSG reagiu de imediato com um golo de Bernat aos 11’ a responder a um cruzamento perfeito de Mbappé, o único saudável entre os três magníficos do ataque parisiense – Neymar e Cavani estão lesionados.

Mas quando parecia que o PSG estava lançado para a vitória e para o título, mas a Lei de Murphy impôs-se definitivamente. Aos 12, voltou a ser anulado um golo a Mbappé por fora-de-jogo, aos 16’, Thiago Silva lesionou-se e deu lugar a Thilo Kehrer, e o mesmo aconteceu a Meunier aos 24’ (entrou Diaby). Depois, Bernat, que tinha feito o golo do empate, viu cartão vermelho directo aos 36’ por falta sobre Nicolas Pépé quando este ia isolado rumo à baliza de Areola.

Com menos um, o PSG ficou completamente à mercê do Lille e dos seus rápidos avançados, sobretudo de Pépé, que tem sido um dos grandes goleadores da Ligue 1. Aos 51’, Pepé colocou o Lille em vantagem, Bamba elevou para 3-1 aos 65’ e o jovem defesa brasileiro Gabriel Magalhães cabeceou para o 4-1 aos 71’. Ainda houve tempo para haver um toque português nesta goleada, com José Fonte, capitão do Lille, a marcar de cabeça o 5-1 aos 84’, confirmando uma inesperada humilhação para o campeão anunciado, que sofreu apenas a sua quinta derrota da época em todas as competições.

Não será, no entanto, um resultado que faça grande mossa nas aspirações parisiense em chegar ao seu oitavo título, o sexto nas últimas sete temporadas. Para que tal aconteça, basta ganhar ao Nantes a meio da semana, num jogo que tem em atraso. Já o Lille fica com oito pontos em relação ao Lyon na luta pelo apuramento directo para a fase de grupos da Champions.